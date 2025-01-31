Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На месте парковки возле «Атриум Палас Отеля» хотят построить бизнес-центр

В центре Екатеринбурга на месте парковки у «Атриум Палас Отеля» и БЦ «Панорама» планируют построить бизнес-центр. Как указано в Едином госреестре заключений, 27 января было получено положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство административного здания на ул. Розы Люксембург, 67/б.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В качестве застройщика выступает ООО «Су-6». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ее руководителем является Александр Малышев. Как пишет издание 66.ру, компания планирует построить еще одну очередь бизнес-центра на Куйбышева, 44а.

Как сообщал «Ъ-Урал» летом прошлого года, государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение и разрешила вести строительные работы на месте парковки у бизнес-центра «Панорама».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...