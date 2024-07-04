Госэкспертиза разрешила застроить парковку в центре Екатеринбурга у «Панорамы»

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение и разрешила вести строительные работы на месте парковки у бизнес-центра «Панорама» на ул. Народной Воли в центре Екатеринбурга. Информация об этом указана в акте, опубликованном на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на ул. Народной Воли

Фото: okn.midural.ru Парковка на ул. Народной Воли

Фото: okn.midural.ru

Согласно документу, площадь исследуемого участка, где сейчас находится парковка, составляет 4,1 тыс. кв. м. Земля находится в квартале между улицами Белинского и Розы Люксембург. Во время исследования на территории не нашли объектов археологического наследия. Заказчиком работ по исследованию участка является индивидуальный предприниматель Займоговым А.И.

«Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ на территории земельного участка, испрашиваемого под объект хозяйственного назначения и расположенного на земельном участке по ул. Народной Воли, возможно (положительное заключение)»,— указано в документах.

По данным портала 66.ру земельный участок на ул. Народной Воли, где находится парковка, фигурировал в уголовном деле экс-главы регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Как сообщало издание, по версии следствия, министерство незаконно передало АО «Компания СТ» землю на ул. Народной Воли. Данный земельный участок находился рядом с БЦ «Панорама» и руководство центра использовало его под парковку. Но бизнес-центру пришлось платить «Компании СТ» за использование парковки.

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