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Коммерсантъ FM
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Пожар на территории бывшего завода на северо-западе Москвы локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории бывшего завода на улице Сходненский Тупик в Москве. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Как сообщила пресс-служба ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Ликвидация осложняется «высокой пожарной нагрузкой и высокой температурой», сообщили в МЧС. На месте работают 155 специалистов, 45 единиц техники, а также пожарный поезд. К тушению также привлекли три вертолета Ка-32 и один Ми-26.

МЧС сообщило о возгорании в административном здании в 6:25 мск. Сотрудники ведомства спасли 60 человек, из здания до прибытия пожарных были эвакуированы 300 человек. Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что в хостеле проживали мигранты, работавшие на стройке.

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