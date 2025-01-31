Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы

Площадь пожара в двухэтажном административном здании на улице Сходненский тупик в Москве выросла до двух тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС. Сотрудники ведомства спасли 60 человек, из здания до прибытия пожарных было эвакуировано 300 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ранее уточнял, что возгорание произошло на территории бывшего завода, где сейчас расположен хостел.