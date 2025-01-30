Жителя Сочи задержали за нападение на прохожих

В Сочи местного жителя задержали после того, как он напал на женщин, которые сделали ему замечание по поводу нарушения общественного порядка. Инцидент произошел в районе «Фестивального», передает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе конфликта задержанный несколько раз ударил оппонентку и собаку ногами. После этого фигурант ушел. Позже он ехал по улице Навагинской на велосипеде и сбил подростка, также попытавшись скрыться. Очевидцы задержали нарушителя и вызвали полицию.

Полицейские ППС доставили сочинца в отдел и составили в отношении него административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводится проверка по факту нанесения побоев женщинам и собаке и происшествию на улице Навагинской.

«Ъ-Сочи» писал, что жителя курорта будут судить за драку в караоке-клубе. В ходе конфликта потерпевшему нанесли телесные повреждения в виде ушибов и резаных ран.

Вячеслав Рыжков