Съемочная группа «Известий» попала под атаку дрона в курском селе Плехово

Съемочная группа газеты «Известия» оказалась под ударом украинского беспилотника в селе Плехово Курской области. Как пишет издание, FPV-дрон атаковал крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты ВС РФ. В результате атаки была пробита кровля, никто не пострадал.

«Сейчас прилетела FPV в крышу дома, пробила ее. Вон дыра. Сейчас все в пыли. Морпехи продолжают работать»,— сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гера рассказал, что украинские военнослужащие атакуют FPV-дронами все дома, где было замечено движение.

В Донецкой народной республике 4 января FPV-дрон атаковал автомобиль с российскими журналистами. При ударе погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, а также несколько корреспондентов «РИА Новости».