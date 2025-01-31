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Ночью почти 10 тыс. жителей Челябинска остались без тепла из-за аварии

В Челябинске произошла крупная авария на теплотрассе в Металлургическом районе. Вечером 30 января отопление и горячую воду отключили в 67 многоквартирных домах, где живут 9,7 тыс. человек. В 2 часа ночи 31 января аварийно-восстановительные работы завершились. Информация о происшествии размещена на сайте ГУ МЧС России по Челябинской области.

Информация о порыве трубы горячего водоснабжения диаметром 700 мм на улице 60 лет Октября поступила 30 января в 20:10. Кроме 67 многоквартирных домов различной этажности без отопления остались 14 социальных организация: две больницы, девять детских садов и три школы.

В ликвидации последствий аварии участвовали 26 человек, 11 единиц техники, в том числе пять человек и одна машина от МЧС. В 2:05 31 января работы были завершены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 29 января крупная авария на теплотрассе произошла в Ленинском районе. Без отопления и горячей воды остались жители 96 многоквартирных и 16 частных жилых домов. Администрация Челябинская сообщила об организации оперативного штаба, куда прибыли мэр Алексей Лошкин и его заместитель Александр Астахов. К утру 30 января аварию устранили, теплоснабжение восстановили.

Об аварии в Металлургическом районе администрация города ничего не сообщала.

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