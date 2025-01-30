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В 112 домах Ленинского района Челябинска восстановлено отопление после аварии

В Ленинском районе Челябинска восстановлено отопление в 96 многоквартирных и 16 частных жилых домах после ночной аварии, сообщает пресс-служба администрации города.

ЧП на теплосетях произошло поздним вечером 29 января. Предварительной причиной стало аварийное отключение электроэнергии на подстанции и последовавшая за этим остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Был развернут оперативный штаб под руководством мэра Алексея Лошкина, координировавший работу 15 бригад.

В течение 30 января рабочие УСТЭК и управляющей компании продолжат проверять внутридомовые сети на предмет повреждений. Все заявки от жителей по конкретным квартирам будут оперативно отрабатываться.

Виталина Ярховска

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