NYT: чиновники администрации Трампа добиваются отставок в руководстве ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от некоторых лиц из руководства Федерального бюро расследовний (ФБР) уйти в отставку или на пенсию. Если они не сделают этого в ближайшие дни, их уволят принудительно, сообщили источники The New York Times (NYT), знакомые с кадровыми перестановками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / File Photo / Reuters Фото: Yuri Gripas / File Photo / Reuters

Некоторые из чиновников уже покинули агентство. В их числе, по данным издания,— агент, который расследовал возможное российское вмешательство в выборы 2016 года, а также еще один сотрудник, который расследовал работу господина Трампа с секретными документами. Ультиматум получил ведущий агент вашингтонского отделения, второго по величине в бюро.

Утром 27 января один из сотрудников отправил коллегам электронное письмо, в котором рассказал о своем увольнении. По его словам, отставку никак не прокомментировали. Те, от кого потребовали уйти в отставку, были повышены при бывшем директоре ФБР Кристофере Рэе, который досрочно покинул пост в начале декабря 2024 года.

Источники телеканала CBS рассказали, что перестановки коснулись тех чиновников, которые отвечали за расследование киберугроз, борьбу с преступностью и национальную безопасность. По их словам, увольнения связаны с аудитом бюро, который начала администрация Дональда Трампа.

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