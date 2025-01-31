Екатеринбургская сеть кофеен DUO запустит точки в Тюмени и Сургуте

Сеть свердловских кофеен DUO планирует в 2025 году открыть заведения за пределами Екатеринбурга. Они запустятся в Тюмени и Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщил 66.ru основатель сети Константин Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа кофейни DUO в БЦ "Высоцкий"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа кофейни DUO в БЦ "Высоцкий"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для развития кофеен по франчайзинговой системе в новых городах уже нашли партнеров. Кроме того, сеть планирует открыть в Екатеринбурге точки в ТЦ «Мега» и в строящемся ТЦ «Золотой», а в начале февраля после обновления откроют кофейню в ТЦ «Пассаж», в которой увеличили площадь.

Напомним, в «Пассаже» компания заняла место кофейни Starbucks, которая ушла из России после начала специальной военной операции (СВО), при этом ранее переговоры по аренде площадок на московском рынке проходили неудачно.

На сегодня в сети DUO в Екатеринбурге работает 12 кофеен, преимущественно на территориях БЦ и ТЦ. По данным Rusprofile, выручка компании в 2023 году составила 60 млн руб., уровень прибыли вырос на 8%.

Ирина Пичурина