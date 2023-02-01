Уральская сеть кофеен DUO планирует открыть заведения в «Гринвиче» и Ельцин Центре

Уральская сеть кофеин DUO планирует открыть три новых заведения в Екатеринбурге, занять площадку в Ельцин Центре и выйти на московский рынок, заявил основатель сети Константин Матвеев. По его словам компания договорилась об открытии кофеин в ТЦ «Пассаж» и в ТЦ «Гринвич». Также заведение площадью 600 кв. м появится на 11 этаже бизнес-центра «Панорама».

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В «Пассаже» компания займет место Starbucks. Напомним, кофейни этой сети остановили работу и покинули российский рынок после начала специальной военной операции России на Украине. Новыми владельцами сети Starbucks в России стали ресторатор Антон Пинский и репер Тимати (Тимур Юнусов), которые переименовали заведение в Stars Coffee.

По словам господина Матвеева, сеть кофеин DUO хочет выйти и на площадку Ельцин Центра. На сегодняшний день там уже работают две кофейни Simple Coffee и «Папа Карло». При этом Константин Матвеев отметил, что DUO планирует сделать коллаборацию с кофейней «Папа Карло». Также компания хочет создать на базе Ельцин Центра школу для бариста и кондитеров. Инвестиционные вложения в проект оцениваются в 40-50 млн руб.

Планы выхода на московский рынок предприниматель объясняет привлекательностью его размера. Однако переговоры по аренде площадок, по словам господина Матвеева, пока проходили неудачно. На открытие первой точки основатель сети кофеин готов потратить около 100 млн руб.

Суммарная выручка кофеин DUO по итогу 2022 года, по словам предпринимателя, составила 300 млн рублей. В 2021 году, согласно данным сервиса «Спарк-Интерфакс», чистые активы компании составляли 8,8 млн руб., чистая прибыль – 2,3 млн руб. Напомним, в прошлом году компания открыла кофейню в БЦ «Высоцкий», назвав ее самой большой кофейней на Урале.

Василий Алексеев

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