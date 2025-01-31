На северо-западе Москвы загорелся хостел на площади 1,5 тыс. кв. м
Сотрудники МЧС тушат пожар в двухэтажном административном здании на улице Сходненский тупик в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь возгорания — около 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение крыши. Из здания эвакуировано порядка 50 человек.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что возгорание произошло в Сходненском тупике, дом 1, в здании на территории бывшего завода, где сейчас расположен хостел.