На северо-западе Москвы загорелся хостел на площади 1,5 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС тушат пожар в двухэтажном административном здании на улице Сходненский тупик в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь возгорания — около 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение крыши. Из здания эвакуировано порядка 50 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что возгорание произошло в Сходненском тупике, дом 1, в здании на территории бывшего завода, где сейчас расположен хостел.