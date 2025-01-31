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Коммерсантъ FM
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На северо-западе Москвы загорелся хостел на площади 1,5 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС тушат пожар в двухэтажном административном здании на улице Сходненский тупик в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь возгорания — около 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение крыши. Из здания эвакуировано порядка 50 человек.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что возгорание произошло в Сходненском тупике, дом 1, в здании на территории бывшего завода, где сейчас расположен хостел.

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