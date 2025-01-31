Под Ярославлем сбили пять беспилотников

В Ярославской области отразили атаку пяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Инцидент произошел при подлете к городу, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор предупредил о возможном наличии фрагментов беспилотников на территории региона. При их обнаружении власти просят сохранять безопасное расстояние и немедленно звонить в службу 112. Министерство обороны и силовые ведомства продолжают работу по обеспечению безопасности в регионе.

Как сообщил Telegram-канал Минобороны России, в течение прошедшей ночи «дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА – над территорией Ростовской области; восемь – над территорией Волгоградской области; шесть – над территорией Курской области; четыре – над территорией Ярославской области и по два – над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что атаки БПЛА на регион начались в 2024 году, разрушений и пострадавших не было. Указом губернатора были введены выплаты пострадавшим при налетах. В областном центре за прошлый год власти отремонтировали 24 бомбоубежища.

Антон Голицын