В Ярославле привели в порядок половину бомбоубежищ

В Ярославле из 122 бомбоубежищ около 60 находятся в состоянии готовности к выполнению боевых задач. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе пресс-конференции 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бомбоубежища находятся в муниципальной собственности. Как отметил господин Молчанов, долгое время ими никто не занимался, так как не было необходимости, а средства были нужны по другим направлениям. Сейчас объекты уже начали приводить в порядок.

«В прошлом году мы отремонтировали 24 сооружения, у нас есть требования о ремонте защитных сооружений. И в этом году мы тоже запланировали, порядка 25 сооружений будет отремонтировано. Понятно, что сразу реализовать все это не можем, но мы очень быстро сегодня приводим в порядок»,— сказал мэр.

Он пояснил, что подвалы жилых домов могут использоваться в том числе как укрытия. За их состояние ответственность несут собственники жилья. Артем Молчанов подчеркнул, что в целом за гражданскую оборону в городе отвечает он.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что управляющие компании города получают письма из районных администраций с просьбами отчитаться об устройстве в подвалах убежищ от воздействий БПЛА или «воздействия боеприпасов осколочного и фугасного типа». В частности, УК просят поставить в подвалах скамейки и обеспечить запасы питьевой воды.

Алла Чижова