Песков заявил, что Путин и Трамп пока не созванивались

Контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не было, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США о том, что он не обсуждал с господином Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне.

ЧП случилось 29 января. Пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито в Канзасе и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку, оба судна упали в реку Потомак. На борту было в общей сложности 67 человек, все они погибли. В числе жертв — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Дональд Трамп сказал, что США и Россия связались по вопросу передачи тел погибших.

Подробности — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».