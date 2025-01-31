Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Линце

Екатерина Александрова обыграла белоруску Александру Соснович во втором круге турнира категории WTA 500. Игра продлилась 1 час 19 мин и закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. В четвертьфинале Александрова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Александровой 30 лет, она занимает 30 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Wimbledon.

Теннисный турнир проходит в австрийском Линце, его призовой фонд превышает €925 тыс.

О поражении российских теннисисток на Australian Open — в материале «Ъ» «Дарья Касаткина проиграла вдолгую».