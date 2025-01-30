Авиасообщение в Бельгии восстановлено после технического сбоя

Работа информационной системы компании Skeyes, занимающейся контролем воздушного пространства в Бельгии, восстановлена. Воздушное пространство страны открыто, сообщает Reuters.

Представитель Skeyes рассказал журналистам, что сбой удалось устранить после перезагрузки системы. Он добавил, что все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве во время сбоя на высоте около 7500 м, были перенаправлены в соседние страны.

Сбой в авиасообщении Бельгии произошел сегодня, 30 января. Предположительно, причиной стало неудачное обновление компьютерной системы диспетчерского центра. Из-за сбоя сорвались переговоры премьера Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии. Они должны были встретиться в Бельгии и обсудить остановку транзита российского газа через Украину, но самолет, на котором летел господин Фицо, пришлось развернуть.