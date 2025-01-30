Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авиасообщение в Бельгии восстановлено после технического сбоя

Работа информационной системы компании Skeyes, занимающейся контролем воздушного пространства в Бельгии, восстановлена. Воздушное пространство страны открыто, сообщает Reuters.

Представитель Skeyes рассказал журналистам, что сбой удалось устранить после перезагрузки системы. Он добавил, что все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве во время сбоя на высоте около 7500 м, были перенаправлены в соседние страны.

Сбой в авиасообщении Бельгии произошел сегодня, 30 января. Предположительно, причиной стало неудачное обновление компьютерной системы диспетчерского центра. Из-за сбоя сорвались переговоры премьера Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии. Они должны были встретиться в Бельгии и обсудить остановку транзита российского газа через Украину, но самолет, на котором летел господин Фицо, пришлось развернуть.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...