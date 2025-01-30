Бельгия закрыла воздушное пространство на час из-за технического сбоя

В компьютерной системе авиадиспетчерской компании Skeyes, которая отвечает за контроль воздушного пространства королевства и аэронавигационную инфраструктуру, произошел сбой. Из-за этого примерно с 15:00 до 16:00 по местному времени (с 17:00 до 18:00 мск) из аэропортов Бельгии не взлетел ни один борт и ни один не зашел на посадку — воздушные судна перенаправляли в другие страны.

«Система управления воздушным движением, которую Skeyes использует для управления воздушным пространством Бельгии, не функционировала должным образом»,— говорил представитель Skeyes Курт Вервиллиген (цитата по Het Laatste Nieuws). По информации издания, сбой начался после попытки обновить компьютерную систему, на которой работает Skeyes. Система вышла из строя, и все мониторы в диспетчерском центре стали показывать черный экран.

Система заработала около 16:00. Авиасообщение в аэропортах Бельгии постепенно возобновляется. Некоторые самолеты задерживаются более чем на несколько часов, пишет Het Laatste Nieuws.