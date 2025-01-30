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Коммерсантъ FM
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Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались из-за сбоя авиасообщения в Бельгии

Премьер-министр Роберт Фицо должен был сегодня встретиться в Брюсселе с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину. Встреча не состоялась: самолет, на котором премьер летел в страну, пришлось развернуть из-за сбоя компьютерной системы авиадиспетчерской компании Skeyes, пишет Pravda.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию»,— заявили в постоянном представительстве Словакии в Брюсселе.

Сбой в авиасообщении Бельгии длился примерно с 15:00 до 16:00 по местному времени. Предположительно он произошел из-за неудачного обновления компьютерной системы диспетчерского центра. Авиасообщение в аэропортах Бельгии постепенно возобновляется.

О пророссийской политике господина Фицо — в материале «Ъ» «Премьеру Словакии мало половины».

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