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Десять кустов конопли и почти 3,5 кг марихуаны изъяли у жителя Кировска

Полицейские задержали у одного из домов на Ладождской улице в Кировске 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 30 января.

В ходе обыска квартиры мужчины сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли 10 кустов конопли и высушенные части растений общей массой 3,4 кг, которые находились в пакетах и пластиковых ведрах.

Половина изъятого вещества является марихуаной, исследование оставшегося содержимого продолжается. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что россиянин заказал в Китае сильнодействующее вещество весом 8,5 кг. Посылку с прегабалином остановили выборгские таможенники.

Андрей Маркелов

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