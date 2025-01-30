В Краснодаре проверяют сообщения о минировании трех торговых центров

Полиция Краснодара проверяет сообщения о минировании трех торговых центров. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Днем 30 января начали поступать сообщения о минировании ТРЦ «СБС» на улице Уральской, «Московский» на улице Артюшкова и Oz Mall на улице Крылатая. Данные переданы в УВД для проверки, уточняют власти.

Сообщения о якобы минировании торговых центров в Краснодаре поступают второй день подряд. В связи с этим, как сообщают очевидцы в соцсетях, посетителей эвакуировали.

Татьяна Ручкина