Предмет отельной гордости

В отелях Пермского края сообщают о росте загрузки по итогам 2024 года. По данным участников рынка, рост заполняемости отелей составил до 15%, одно­временно и Росстат приводит данные о рос­те числа туристов за год в регионе на 17%. Отельеры говорят, что мероприятия юбилейного для Перми 2023 года повысили интерес туристов к городу и региону. Больше стало гостей, прибывающих в Пермь с деловыми визитами. Эксперты поясняют, что причина — в трансформации экономики и необходимости налаживания новых деловых связей.



Участники пермского гостиничного рынка, опрошенные «Ъ-Прикамье», сообщили о росте заполняемости отелей в 2024 году. Эти сведения сходятся с данными Росстата, на которые недавно ссылались в Минэкономразвития РФ, сообщая о развитии туризма в Пермском крае. Так, за 11 месяцев 2024 года гостиницы края приняли почти 900 тыс. туристов — это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом же, по сведениям пресс-службы краевого правительства, в 2024 году турпоток в регион вырос на 23% год к году, превысив 1,3 млн человек.

Напомним, 2023 год стал рекордным для туристической отрасли Прикамья, когда регион посетили более 1 млн путешественников (в 2022 году турпоток составил 818,5 тыс. человек). Наибольшая нагрузка на гостиницы Перми приходилась в 2023 году на май — август, тогда заполняемость достигала 70–80%. Загрузка отелей росла на фоне мероприятия в честь 300-летнего юбилея города и деловых мероприятий, например «Форума гостеприимства». По итогам 2023 года большинство пермских отелей получили двойной рост выручки и прибыли.

Эксперт по классификации объектов туристской индустрии, собственник компании Albergo Елена Ромашова отметила 15%-ное увеличение числа гостей в своих отелях и апартаментах. «Если на территориях Пермского края туристы в основном осматривают достопримечательности, то в Перми преобладает деловой туризм. В отеле Albergo останавливаются гости, прибывшие в город исключительно с деловыми визитами. В наших апартаментах проживают детские группы, приезжающие сюда на спортивные, культурные мероприятия и конкурсы. В прошлом году у нас было очень много детских групп»,— рассказывает госпожа Ромашова.

Причины роста турпотока и загрузки местных гостиниц собеседница связывает с большим количеством мероприятий в регионе, проводимых в том числе региональным минтуризма. Она подчеркивает, что в России, в частности в Пермском крае, набирает обороты въездной туризм. Юбилей Перми отметили еще в 2023 году, но интерес к Пермскому краю у туристов не прошел. Кроме того, в декабре Пермь получила статус молодежной столицы России, что тоже позитивно повлияло на рост турпотока. «Пермь преобразилась, нам есть что показать, есть чем гордиться. Люди едут в Пермь с удовольствием»,— говорит Елена Ромашова.

В AurA City Hotel 4* подтверждают большой интерес путешественников к Перми начиная с 2023 года, когда в городе проводили юбилейные мероприятия. В 2024 году в гостиницах компании AurA City Hotel и AurA Aquarelle Hotel средний годовой прирост числа гостей с учетом увеличения номерного фонда (в конце года открылся новый корпус AurA City Hotel) составил 2%. Выросла также продолжительность пребывания в отелях. «Так как наши отели специализируются в основном на бизнес-туристах, мы отмечаем рост количества и развитие предприятий в нашем регионе. Мы ощутили больший запрос на размещение гостей. Также заметен рост числа туристов, которые приезжают в театры и музеи. Стали часты запросы экскурсионного сопровождения и запрос информации о работе музеев»,— сообщила руководитель службы приема и размещения AurA City Hotel 4* Анна Чазова.

В управляющей компании группы «Стар» рассказали о разной динамике посещаемости City Star и New Star. Если показатели отеля City Star 3* с каждым годом растут, то показатели New Star 4* в 2024 году были немного ниже, чем в 2023-м. Загрузка City Star с более низкими ценами увеличилась из-за повышения турпотока. В отеле New Star начали реновацию, ориентировав гостиницу на более взыскательного потребителя. Поэтому туристов здесь было немного, и загрузка не росла. В компании подчеркивают, что продолжают реновацию New Star. «Наш город имеет большой туристический потенциал, плюс обновление общественных пространств, мощная информационная поддержка года — все это поспособствовало возвратности туристов в 2024 году»,— считают в управляющей компании группы «Стар».

По данным представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергея Сташкова, в Holiday Perm и Apri City в прошлом году выросла стоимость проживания, но число гостей было на уровне 2023 года. Apri Polet повысил загрузку в связи с реновацией. В будни загрузка отелей группы составляла 100%, в выходные — 50%. Целевая

аудитория отелей «Дом Хос­питалити» — гости, прибывшие с деловыми визитами. «Благоустройство Перми, приуроченное к юбилею, сделало город более красивым и презентабельным. Но мы видим причины повышения загрузки в росте деловых поездок в Пермь. Экономика России трансформируется, так как бизнес в поездках по городам устанавливает новые деловые связи. В последние два года спрос на такие визиты возрос, что сказывается на увеличении загрузки отелей. Туризм по Пермскому краю тоже добавляет заполняемости гостиницам»,— рассуждает Сергей Сташков.

В этом году эксперты ожидают дальнейшего роста турпотока в регион и повышения загрузки отелей. В управляющей компании группы «Стар» связывают эти ожидания, в частности, с получением Пермью номинации «Молодежная столица России». Новый статус дает городу приоритетное право на проведение крупных мероприятий. Кроме того, отрасль ожидает важное изменение, говорит Елена Ромашова из Albergo: с января 2025 года все средства размещения туристов должны пройти обязательную «самоклассификацию», их включат в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Организации, принимающие гостей, станут более привлекательными, что сделает отрасль более прозрачной и упростит контроль за качеством услуг, уверена собеседница.

Евгения Ахмедова