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В Казани завершили реставрацию здания союза писателей Татарстана XIX–XX веков

На улице Муштари в Казани завершили реставрацию Дома Оконишникова — дома союза писателей Татарстана, построенного на рубеже XIX–XX веков. Об этом сообщил комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В здании провели противоаварийные работы. На объекте отремонтировали и покрасили фасад, в ходе реставрации обновили интерьеры и провели ремонт инженерных сетей. Территорию вокруг объекта также благоустроили.

В доме, построенном в стиле романтического модерна, во второй половине XIX века жили казанские купцы и меценаты Оконишниковы.

В Татарстане в 2025 году после реставрации откроются 12 объектов культурного наследия.

Дарья Сайфиева

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