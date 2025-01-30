Прокуратуру Соликамска может возглавить прокурор Александровска

Прокуратуру Соликамска может возглавить Антон Павлович, который сейчас занимает должность городского прокурора Александровска. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», документы с предложением назначить господина Павловича направлены в Генпрокуратуру РФ, но кадрового решения пока не принято. Старший советник юстиции Ольга Константинова, которая руководит прокуратурой Соликамска с мая 2020 года, в начале следующего месяца уйдет на пенсию.

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Службу в надзорном органе Антон Павлович начал в 2010 году с должности помощника прокурора Краснокамска. После он был назначен старшим помощником, а затем заместителем прокурора Осинского района Пермского края. Прокуратуру Александровска он возглавляет с начала 2020 года.