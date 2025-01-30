Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратуру Соликамска может возглавить прокурор Александровска

Прокуратуру Соликамска может возглавить Антон Павлович, который сейчас занимает должность городского прокурора Александровска. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», документы с предложением назначить господина Павловича направлены в Генпрокуратуру РФ, но кадрового решения пока не принято. Старший советник юстиции Ольга Константинова, которая руководит прокуратурой Соликамска с мая 2020 года, в начале следующего месяца уйдет на пенсию.

Службу в надзорном органе Антон Павлович начал в 2010 году с должности помощника прокурора Краснокамска. После он был назначен старшим помощником, а затем заместителем прокурора Осинского района Пермского края. Прокуратуру Александровска он возглавляет с начала 2020 года.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...