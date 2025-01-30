«Фаза лиги»

Восьмой, заключительный тур

«Астон Вилла» (Англия)—«Селтик» (Шотландия) 4:2 (Роджерс, 3, 5, 90+1; Уоткинс, 60 — Айда, 36, 38).

«Янг Бойз» (Швейцария)—«Црвена Звезда» (Сербия) 0:1 (Канга, 69).

«Лилль» (Франция)—«Фейенорд» (Нидерланды) 6:1 (Сахрауи, 4; Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол); Гомес, 57; Дэвид, 74; Кабелла, 80 — Хименес, 14).

«Спортинг» (Португалия)—«Болонья» (Италия) 1:1 (Хардер, 77 — Побега, 21).

«Динамо» (Хорватия)—«Милан» (Италия) 2:1 (Батурина, 19; Пьяца, 60 — Пулишич, 53).

«Жирона» (Испания)—«Арсенал» (Англия) 1:2 (Данжума, 28 — Жоржинью, 38; Нванери, 42).

«Штутгарт» (Германия)—ПСЖ (Франция) 1:4 (Пачо, 77 (автогол) — Баркола, 6; Дембеле, 17, 35, 54).

«Ювентус» (Италия)—«Бенфика» (Португалия) 0:2 (Павлидис, 16; Кёкчу, 80).

«Зальцбург» (Австрия)—«Атлетико» (Испания) 1:4 (Дагим, 90+1 — Симеоне, 5; Гризманн, 13, 45+1; Льоренте, 63).

«Байер» (Германия)—«Спарта» (Чехия) 2:0 (Вирц, 32; Телла, 64).

«Брест» (Франция)—«Реал» (Испания) 0:3 (Родригу, 27, 78; Беллингем, 56).

ПСВ (Нидерланды)—«Ливерпуль» (Англия) 3:2 (Бакайоко, 35; Сайбари, 45; Пепи, 45+6 — Гакпо, 28 (пен.); Эллиотт, 40).

«Барселона» (Испания)—«Аталанта» (Италия) 2:2 (Ямаль, 47; Араухо, 72 — Эдерсон, 67; Пашалич, 79).

«Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Шахтер» (Украина) 3:1 (Гирасси, 17, 44; Бенсебаини, 79 — Марлон Гомес, 50).

«Штурм» (Австрия)—«Лейпциг» (Германия) 1:0 (Малич, 42).

«Бавария» (Германия)—«Слован» (Словакия) 3:1 (Мюллер, 8; Кейн, 63; Коман, 84 — Толич, 90).

«Интер» (Италия)—«Монако» (Франция) 3:0 (Лаутаро Мартинес, 4 (пен.), 16, 67).

«Манчестер Сити» (Англия)—«Брюгге» (Бельгия) 3:1 (Ковачич, 53; Ордоньес, 62 (автогол); Савинью, 77 — Оньедика, 45).

Итоговая таблица

В Н П М О

1. «Ливерпуль» 7 0 1 17:5 21

2. «Барселона» 6 1 1 28:13 19

3. «Арсенал» 6 1 1 16:3 19

4. «Интер» 6 1 1 11:1 19

5. «Атлетико» 6 0 2 20:12 18

6. «Байер» 5 1 2 15:7 16

7. «Лилль» 5 1 2 17:10 16

8. «Астон Вилла» 5 1 2 13:6 16

9. «Аталанта» 4 3 1 20:6 15

10. «Боруссия» 5 0 3 22:12 15

11. «Реал» 5 0 3 20:12 15

12. «Бавария» 5 0 3 20:12 12

13. «Милан» 5 0 3 14:11 15

14. ПСВ 4 2 2 16:12 14

15. ПСЖ 4 1 3 14:9 13

16. «Бенфика» 4 1 3 16:12 13

17. «Монако» 4 1 3 13:13 13

18. «Брест» 4 1 3 10:11 13

19. «Фейенорд» 4 1 3 18:21 13

20. «Ювентус» 3 3 2 9:7 12

21. «Селтик» 3 3 2 13:14 12

22. «Манчестер Сити» 3 2 3 18:14 11

23. «Спортинг» 3 2 3 13:12 11

24. «Брюгге» 3 2 2 7:11 11

25. «Динамо» 3 2 3 12:19 11

26. «Штутгарт» 3 1 4 13:17 10

27. «Шахтер» 2 1 5 8:16 7

28. «Болонья» 1 3 4 4:9 6

29. «Црвена Звезда» 2 0 6 13:22 6

30. «Штурм» 2 0 6 5:14 6

31. «Спарта» 1 1 6 7:21 4

32. «Лейпциг» 1 0 7 8:15 3

33. «Жирона» 1 0 7 5:13 3

34. «Зальцбург» 1 0 7 5:27 3

35. «Слован» 0 0 8 7:27 0

36. «Янг Бойз» 0 0 8 3:24 0

Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала. Жеребьевка стыковых матчей пройдет в пятницу.