Мэр Екатеринбурга открыл новый зал Public Club Billiards в ТЦ «Антей»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в торжественной церемонии открытия нового зала бильярдного клуба Public Club Billiards в ТЦ «Антей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) на торжественной церемонии открытия нового зала бильярдного клуба Public Club Billiards в ТЦ «Антей»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) на торжественной церемонии открытия нового зала бильярдного клуба Public Club Billiards в ТЦ «Антей»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Бильярд в Екатеринбурге всегда был популярным видом спорта, но процессы, которые происходят в последние три года, говорят о возрождении Большого бильярда в уральской столице»,— отметил мэр. Он напомнил, что в городе за это время прошло уже два международных турнира — Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду. Не исключено, что третий турнир будет организован в открывшемся зале.

Бильярдный клуб Public Billiards club был открыт в Екатеринбурге в 2023 году в микрорайоне «Университетский» по инициативе директора компании «Первостроитель» Виктора Иванисенко.

В новом зале в ТЦ «Антей» на площади в 1,3 тыс. кв. метров расположено 18 столов для русского бильярда и 6 для китайского пула. Предполагается, что в нем будут тренироваться юные спортсмены из Уральской академии бильярда.

По данным сервиса 2ГИС, в Екатеринбурге расположено более 20 заведений с бильярдными залами.

Николай Яблонский