В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга планируют провести бильярдный турнир на кубок главы города

Бильярдный турнир на кубок главы Екатеринбурга планируют провести в рамках празднования 300-летия города, сообщил мэр Алексей Орлов на открытии бильярдного клуба «Public Billiards club» в микрорайоне «Университетский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии бильярдного клуба Public Billiards club Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие бильярдного клуба Public Billiards club Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии бильярдного клуба Public Billiards club Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие бильярдного клуба Public Billiards club Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы обсудили идею о том, что летом в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга провести большой российский или международный бильярдный турнир на кубок главы города. Естественно, я эту инициативу не могу не поддержать, будет сформирован очень серьезный призовой фонд», — рассказал Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие бильярдного клуба PublicBilliardsclub

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие бильярдного клуба PublicBilliardsclub

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бильярдный клуб «Public Billiards club» открыла девелоперская компания «Первостроитель» (она занимается застройкой микрорайона «Университетский»). «Сейчас в Екатеринбурге появляется новая локация и новое пространство для всех любителей бильярда. Это говорит о том, что наш бизнес активно вкладывается в развитие спорта, строительство социальных объектов, повышения комфорта проживания. Я абсолютно уверен в том, что это место будет очень популярным не только среди жителей, но и здесь мы сможем принимать крупные спортивные турниры»,— подчеркнул господин Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие бильярдного клуба Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие бильярдного клуба Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь бильярдного зала составляет более 1 тыс. кв. м. На этой территории разместились 16 столов для русского бильярда и 1 для пула. Часть столов оборудована камерами для записи игр. В оборудовании зала были учтены все требования Федерации бильярдного спорта для проведения международных соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие бильярдного клуба Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие бильярдного клуба Public Billiards club

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Бильярд — замечательный вид спорта. Хотелось бы его у нас популяризировать»,— отметил директор компании «Первостроитель» Виктор Иванисенко. По его словам, турнир на кубок главы города будет рейтинговым, даты проведения мероприятия будут обсуждаться.

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Елена Медведева