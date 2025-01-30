Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат ГД от Ярославской области хочет запретить сатанизм

Депутат Госдумы Николай Бурляев, избранный в ГД РФ от Ярославской области, сообщил, что стартовала подготовка проекта о запрете сатанизма в России и скоро его представят. Об этом он сказал в ходе круглого стола комитета ГД.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было сказано о сатанизме как о действующей структуре. Мы начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма. Я надеюсь, что наш комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма»,— сказал господин Бурляев.

Ранее депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой пересмотреть дело об убийстве поэта Михаила Лермонтова.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...