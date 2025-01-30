Депутат ГД от Ярославской области хочет запретить сатанизм

Депутат Госдумы Николай Бурляев, избранный в ГД РФ от Ярославской области, сообщил, что стартовала подготовка проекта о запрете сатанизма в России и скоро его представят. Об этом он сказал в ходе круглого стола комитета ГД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было сказано о сатанизме как о действующей структуре. Мы начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма. Я надеюсь, что наш комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма»,— сказал господин Бурляев.

Ранее депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой пересмотреть дело об убийстве поэта Михаила Лермонтова.

Алла Чижова