Премьер Эстонии предупредил граждан об отключении электричества на 72 часа

С выходом Эстонии из договора BRELL (энергокольцо Белоруссия—Россия—Эстония—Латвия—Литва) в стране может пропасть электроснабжение на 72 часа, рассказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Это может произойти в самом плохом сценарии, сказал он, но призвал эстонцев сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристен Михал

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters Кристен Михал

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа»,— сказал премьер-министр (цитата по Postimees).

8 февраля Эстония, Латвия и Литва отключатся от Единой энергетической системы России. Синхронизация энергосистем стран Балтии с европейскими произойдет 9 февраля. Страны анонсировали выход из BRELL в июле 2024 года. Соглашение было подписано в 2001 году.

Подробнее — в материале «НАТО взялось за кабель».