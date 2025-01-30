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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Россия преодолела дефицит юаней

В России больше нет дефицита юаней, считают аналитики Bloomberg. Проблемы возникли в сентябре—августе 2024 года.

Как пишет Bloomberg, ставка по однодневному валютному репо в юанях Rusfar, которая отражает стоимость привлечения юаней на денежном рынке Мосбиржи, в сентябре превышала 200%. Сейчас этот показатель ниже нуля, что говорит о возвращении к профициту.

Экономист Bloomberg Алекс Исаков считает, что «россияне нашли надежные способы снизить курс юаня». Аналитик BCS Express в Москве Михаил Зельцер сказал агентству, что сейчас проблем с ликвидностью в юанях нет. По его словам, нарушенные санкциями механизмы экспортных расчетов восстановлены.

По информации Bloomberg, после новых санкций США, введенных в начале года, трансграничные платежи замедлились. Источники агентства утверждают, что китайские кредиторы потребовали больше времени для оценки трансакций.

О росте биржевых торгов юанем в конце 2024 года — в материале «Ъ» «Юань вышел объемом на биржу».

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