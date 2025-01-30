Стоимость строительства кампуса в Тюмени хотят увеличить до 36 млрд руб.

Стоимость строительства тюменского межуниверситетского кампуса планируют увеличить до 36,6 млрд руб. Соответствующий законопроект внесен правительством Тюменской области в региональную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«С учетом изменения макроэкономических параметров (индекс-дефляторинвестиций в основной капитал), темпов строительства, направленных на сохранение объемов капитального гранта по годам реализации проекта, и дополнительных расходов на технологическое присоединение объекта соглашения к инженерным системам, расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Концессионное соглашение о строительстве межуниверситетского кампуса в Тюмени заключили в августе 2023 года. Планируется, что основными направлениями кампуса станут «Новые материалы», «Безопасность живых систем (генетика и микробиология)», «Технологический инжиниринг», «Цифровая трансформация». Строительство кампуса планируется завершить в 2028 году, он будет рассчитан на 5 тыс. студентов.

Ранее стоимость создания кампуса планировалась в размере 32,4 млрд руб. Сумма, таким образом, выросла на 4,1 млрд руб. В частности, расчетный размер возмещения, который выплатят концессионеру во время эксплуатации кампуса, составит не 8 млрд руб., а 13,1 млрд руб. Стоимость подключения кампуса к инженерным сетям составит 1,1 млрд руб.

Согласно документу, на федеральном уровне было поддержано предложение о строительстве кампуса в два этапа. На первом этапе с 2024 по 2026 год построят гостиничный комплекс на 120 мест, на втором этапе — строительство еще четырех гостиниц для обучающихся в кампусе, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, спортивного комплекса, конгресс-центра. Второй этап будут осуществлять в период 2025-2028 года.

Напомним, 13 января для строительства межвузовского кампуса в Тюмени забили сваи. Подрядчик ООО «ЭталонПромстрой» планирует завершить все испытания в начале февраля, а свайные работы должны быть закончены до конца следующего месяца.

Анна Капустина