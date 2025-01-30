ЦБ в 2024 году ограничил выдачу ипотеки по рискованным схемам застройщиков

Банк России в прошлом году ограничил выдачу ипотеки по схемам от застройщиков, при которых заемщикам предлагали низкую ставку, но при этом завышали цену на само жилье. Такая схема несет серьезные риски для заемщиков, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на пресс-конференции по итогам развития банковского сектора в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Схемы — ипотека от застройщика, когда по очень низким ставкам людям предлагали ипотеку, а одновременно это вело к завышению цены на квартиру до 30%, что очень серьезные риски несло для людей,— эти схемы мы очень сильно ограничили. С точки зрения их доли, мне кажется, оценочно сейчас я так говорю, меньше 10% стало от выдач»,— рассказал господин Данилов (цитата по «РИА Новости»).

Директор департамента добавил, что застройщики разрабатывают новые схемы. Некоторые из них связаны с размещением денег на аккредитивах.

В марте прошлого года Центробанк рассказал о появлении других схем, по которым часть средств за квартиру размещается не на счетах эскроу, которые застрахованы государством, а на аккредитивах. В случае отзыва лицензии у банка человек может лишиться денег и квартиры, так как договор участия в долевом строительстве фактически не был оплачен.

Подробнее о действиях властей для стабилизации рынка недвижимости — в материале «Ъ FM».