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В Челябинске примут меры профилактики ДТП с участием общественного транспорта

В Челябинске организуют дополнительный контроль за движением общественного транспорта. Решение принято из-за участившихся аварий с участием троллейбусов, автобусов и трамваев, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба УКВЗ

Фото: Пресс-служба УКВЗ

С помощью системы ГЛОНАСС сотрудники предприятий-перевозчиков будут отслеживать, с какой скоростью транспорт едет по маршрутам. В автобусах и троллейбусах рядом с кабинами водителей разместят таблички о недопустимости отвлечения его от управления транспортом. Кроме того, инспекторы начнут скрыто контролировать соблюдение ПДД перевозчиками и привлекать их к административной ответственности на конечных остановках. Запланированы профилактические мероприятия: визиты сотрудников Госавтоинспекции в транспортные предприятия и проверки на дорогах.

Ответственным должностным лицам мэрии и компаниям-перевозчикам предложено скорректировать графики движения общественного транспорта, чтобы для соблюдения расписания водителям не надо было нарушать ПДД. Помимо этого, нужно изменить схемы организации дорожного движения, предоставив преимущественное право движения автобусам и троллейбусам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе в Челябинске произошли две аварии с участием общественного транспорта. 20 января водитель трамвая на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской наехала на двух несовершеннолетних пешеходов, один из них получил травмы. 22 января троллейбус на Комсомольском проспекте, рядом с пересечением с улицей Косарева сбил пешехода насмерть. После этих ДТП были возбуждены уголовные дела.

Виталина Ярховска

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