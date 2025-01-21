В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда трамвая на подростков

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту наезда трамвая на двух подростков по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель общественного транспорта сбила пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской, один из них получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло днем 20 января. Пешеходы переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Однако, когда несовершеннолетний велосипедист и школьница дошли до путей, в них врезался трамвай. Им управляла 62-летняя водитель. Девушка оказалась под колесами транспорта, а велосипедиста отбросило на несколько метров, где он ударился об машину. Только после этого трамвай затормозил.

Подросток получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. Водитель будет привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Ей грозит штраф до 3 тыс. руб. Максимальное наказание по уголовной статье составляет два года лишения свободы.

В рамках расследования будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Полицейские назначили автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Виталина Ярховска