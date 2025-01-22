В Челябинске возбудили дело после гибели пешехода под колесами троллейбуса

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту наезда троллейбуса на пешехода в региональном центре по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате ДТП местная жительница погибла, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

ДТП произошло около 08:00 22 января на Комсомольском проспекте, рядом с пересечением с улицей Косарева. По предварительным данным, 51-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пешеход скончалась на месте.

Расследование дела контролирует прокуратура Челябинска. Кроме того, надзорное ведомство организовало проверку для комплексной оценки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты оценят техническое состояние троллейбусов, а также режим труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после наезда трамвая на подростков по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель общественного транспорта сбила пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской, один из них получил травмы.

Виталина Ярховска