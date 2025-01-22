Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске возбудили дело после гибели пешехода под колесами троллейбуса

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту наезда троллейбуса на пешехода в региональном центре по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате ДТП местная жительница погибла, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

ДТП произошло около 08:00 22 января на Комсомольском проспекте, рядом с пересечением с улицей Косарева. По предварительным данным, 51-летняя водитель троллейбуса №12 совершила наезд на горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате пешеход скончалась на месте.

Расследование дела контролирует прокуратура Челябинска. Кроме того, надзорное ведомство организовало проверку для комплексной оценки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Специалисты оценят техническое состояние троллейбусов, а также режим труда и отдыха водителей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее в Челябинске возбудили уголовное дело после наезда трамвая на подростков по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель общественного транспорта сбила пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской, один из них получил травмы.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...