В Ульяновске запустили производство полноприводных пикапов Sollers

Стартовало производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 на базе индустриальной площадки УАЗ. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это третий крупный проект, который запускаем на площадке индустриального парка УАЗ за последние два года. Сейчас также успешно развиваются производства малотоннажных грузовиков Соллерс Арго и автомобилей Соллерс Комтранс»,— говорится в сообщении.

Перед этим Алексей Русских сообщил о планах производить 8-10 тыс. автомобилей Sollers ST6 и ST8 в год. Кромке того, глава региона отметил, что в Ульяновске готовится к запуску в 2025 году новое производство компонентов систем безопасности.

Георгий Портнов