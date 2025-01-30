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В Ульяновске запустили производство полноприводных пикапов Sollers

Стартовало производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 на базе индустриальной площадки УАЗ. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это третий крупный проект, который запускаем на площадке индустриального парка УАЗ за последние два года. Сейчас также успешно развиваются производства малотоннажных грузовиков Соллерс Арго и автомобилей Соллерс Комтранс»,— говорится в сообщении.

Перед этим Алексей Русских сообщил о планах производить 8-10 тыс. автомобилей Sollers ST6 и ST8 в год. Кромке того, глава региона отметил, что в Ульяновске готовится к запуску в 2025 году новое производство компонентов систем безопасности.

Георгий Портнов

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