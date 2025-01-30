В Ярославской области продолжат устанавливать МАФы-навигаторы

В Ярославской области в 2025 году установят еще 14 малых архитектурных форм (МАФ) с сенсорной интерактивной панелью для удобной пешеходной навигации туристов. Об этом сообщил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МАФ-навигатор в Ярославле

Фото: Зоя Голицына МАФ-навигатор в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Напомним, что в 2024 году в регионе поставили 23-МАФа. Это фигуры животных (медведь, стерлядь, мышь и другие, согласно символу города) с сенсорной панелью, с помощью которой можно построить маршрут до достопримечательностей. На работы потратили 116 млн руб. В этом году принято решение проект продолжить.

«Появится еще 14 – в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе, Мышкине, Брейтове, Новом Некоузе, Пошехонье, Любиме, Гаврилов-Яме, Некрасовском, Борисоглебском, Пречистом и Большом Селе»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова