Даванков отозвал законопроект о праве школ запрещать религиозную одежду

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») отозвал законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Депутат объяснял актуальность законопроекта «необходимостью закрепить светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Документом предлагалось дополнить закон «Об образовании в РФ» нормой о праве устанавливать запрет на ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой.

Законопроект был направлен в Госдуму в мае 2024 и вызвал жаркие дискуссии. Так, депутат Адам Делимханов в июне заявил, что запрет на ношение религиозной одежды в школах противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. Вице-спикер Госдумы в ответ обратил внимание на то, что в России образование является светским. В сентябре был опубликован отрицательный отзыв правительства, в котором отмечалась необходимость существенной доработки документа.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С никабами по-прежнему будут носиться».