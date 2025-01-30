В Петербурге задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражу косметики

Полицейские Петербурга задержали 40-летнюю женщину, которая находится в федеральном розыске за кражу косметики из гипермаркета. Речь идет о сумме в 2855 рублей, сообщили в региональном главке.

Отмечается, что задержанная имеет свыше десяти судимостей — в частности, за наркотики и кражи. Рецидивистку задержали возле дома № 24 по Съезжинской улице, ее доставили в отдел полиции для дальнейшего заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что укравшего товары на миллион рублей в Петербурге отправили на шесть лет в колонию.

Дарья Астанина