Ручка S.T.Dupont в честь Собора Парижской Богоматери

В прошлом году Нотр-Дам де Пари вновь распахнул свои двери после страшного пожара, который случился в апреле 2019 года. На реконструкцию под руководством главного архитектора Филиппа Вильнева ушло без малого пять лет. Но это того стоило: парижский собор вернул свои первозданные готические формы со вздымающимся ввысь 96-метровым шпилем и цветными витражами. В честь памятного события мастера S.T.Dupont выпустили эксклюзивную перьевую ручку под названием Notre Dame de Paris. Ее корпус идентичен реконструированному шпилю, возведенному по проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка. Вот только покрыт он не свинцом, как в оригинале, а красной бронзой, серебром и лаком. На фоне конструкции корпуса выделяются яркие витражи, воспроизвести которые удалось посредством цветного лака. В комплекте с письменным инструментом идет подставка с четырьмя горгульями по бокам из белой бронзы и высокостойкого лака. Ручка S.T.Dupont Notre Dame de Paris выпущена лимитированным тиражом в 88 экземпляров.

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