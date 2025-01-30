Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зарплатные налоги, бизнес-стратегии и IT-разработки

Какие деловые события пройдут в Петербурге в феврале

Как укрепить свои позиции на рынке, отстроиться от конкурентов, избежать ошибок в налогообложении зарплаты, увеличить доходность проектов — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В БЦ «Лада» 6 февраля пройдет семинар «Комплексная защита бизнеса: товарный знак, патент, авторское право». Будут затронуты актуальные темы: защита своего бизнеса через товарный знак, патент, авторское право; нововведения и штрафы за использование чужих товарных знаков; процесс регистрации патента; критерии патентоспособности и др.

Семинар «Зарплата и зарплатные налоги: разбираем изменения 2025 года» состоится в отеле «Амбассадор» 7 февраля. Речь пойдет о новых правилах по НДФЛ и страховым взносам, о специфике выплат нерезидентам, изменениях в отчетности, об оптимизации налогообложения и о других аспектах бухгалтерского и налогового учета.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

8 февраля в центре «ПетроКонгресс» будет проходить форум «Пионеры бизнес-стратегий». Целевая аудитория мероприятия — предприниматели, планирующие вывести свой бизнес на новый уровень, заинтересованные в поиске партнеров, клиентов или инвесторов. В программе форума — разбор бизнес-стратегий от ведущих экспертов, выступления владельцев компаний с миллиардными оборотами, консультации от практиков. Среди участников и экспертов — бизнесмены из России, Белоруссии, Дубая, Таиланда, Турции, Грузии.

IT-конференция DUMP состоится 14 февраля в отеле Airportcity Plaza. Определены пять тематических треков: Backend, Frontend, Testing & QA, SA & BA и Management. В числе спикеров — российские и зарубежные IT-эксперты в разработке и управлении. Также готовятся стенды от крупнейших IT-компаний страны и разбор актуальных кейсов.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

20 февраля в «Технопарке» пройдет семинар с открытой дискуссией «Небо для всех?». Сегодня технологические инновации и рост числа коммерческих и научных проектов делают рынок беспилотных авиационных систем (БАС) одним из самых динамично развивающихся в России. Однако возникает множество вопросов, связанных с правовыми аспектами, правилами использования воздушного пространства, обучением специалистов и интеграцией новых технологий в городскую среду. Во время дискуссии будут обсуждаться мероприятия федерального проекта для интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство, программы подготовки внешних пилотов и требования к образовательным программам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 27 по 28 февраля в отеле Airportcity Plaza пройдет Hospitality Sales Forum. В фокусе мероприятия — увеличение доходности отельных проектов в быстро меняющихся условиях рынка. Спикерами форума традиционно станут эксперты и представители ведущих компаний в сфере гостиничного бизнеса. Действующие отельеры поделятся кейсами и рабочими инструментами по четырем направлениям: «Продающий отель», «Продажи онлайн», «Продающий сервис», «Эффективный маркетинг».

Подготовила Елена Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...