Зарплатные налоги, бизнес-стратегии и IT-разработки

Как укрепить свои позиции на рынке, отстроиться от конкурентов, избежать ошибок в налогообложении зарплаты, увеличить доходность проектов — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

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В БЦ «Лада» 6 февраля пройдет семинар «Комплексная защита бизнеса: товарный знак, патент, авторское право». Будут затронуты актуальные темы: защита своего бизнеса через товарный знак, патент, авторское право; нововведения и штрафы за использование чужих товарных знаков; процесс регистрации патента; критерии патентоспособности и др.

Семинар «Зарплата и зарплатные налоги: разбираем изменения 2025 года» состоится в отеле «Амбассадор» 7 февраля. Речь пойдет о новых правилах по НДФЛ и страховым взносам, о специфике выплат нерезидентам, изменениях в отчетности, об оптимизации налогообложения и о других аспектах бухгалтерского и налогового учета.

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8 февраля в центре «ПетроКонгресс» будет проходить форум «Пионеры бизнес-стратегий». Целевая аудитория мероприятия — предприниматели, планирующие вывести свой бизнес на новый уровень, заинтересованные в поиске партнеров, клиентов или инвесторов. В программе форума — разбор бизнес-стратегий от ведущих экспертов, выступления владельцев компаний с миллиардными оборотами, консультации от практиков. Среди участников и экспертов — бизнесмены из России, Белоруссии, Дубая, Таиланда, Турции, Грузии.

IT-конференция DUMP состоится 14 февраля в отеле Airportcity Plaza. Определены пять тематических треков: Backend, Frontend, Testing & QA, SA & BA и Management. В числе спикеров — российские и зарубежные IT-эксперты в разработке и управлении. Также готовятся стенды от крупнейших IT-компаний страны и разбор актуальных кейсов.

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20 февраля в «Технопарке» пройдет семинар с открытой дискуссией «Небо для всех?». Сегодня технологические инновации и рост числа коммерческих и научных проектов делают рынок беспилотных авиационных систем (БАС) одним из самых динамично развивающихся в России. Однако возникает множество вопросов, связанных с правовыми аспектами, правилами использования воздушного пространства, обучением специалистов и интеграцией новых технологий в городскую среду. Во время дискуссии будут обсуждаться мероприятия федерального проекта для интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство, программы подготовки внешних пилотов и требования к образовательным программам.

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С 27 по 28 февраля в отеле Airportcity Plaza пройдет Hospitality Sales Forum. В фокусе мероприятия — увеличение доходности отельных проектов в быстро меняющихся условиях рынка. Спикерами форума традиционно станут эксперты и представители ведущих компаний в сфере гостиничного бизнеса. Действующие отельеры поделятся кейсами и рабочими инструментами по четырем направлениям: «Продающий отель», «Продажи онлайн», «Продающий сервис», «Эффективный маркетинг».

Подготовила Елена Федотова