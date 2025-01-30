В Ростовской области прошел рейд на соблюдение миграционного законодательства

В мероприятии участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, представители полиции и УФСБ РФ по региону. Об этом сообщает пресс-служба донского ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Также к рейду присоединился военный комиссариат, представители ВСО СК России по Ростовской области и бойцы федеральной таможенной службы. Основная цель — выявление нарушений миграционного законодательства на территории региона.

Ранее «Ъ» писал, что на въезде в Ростов провели рейд по выявлению нарушений в работе автобусов.

Снежана Стодольская