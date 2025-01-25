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На въезде в Ростов провели рейд по выявлению нарушений в работе автобусов

В пятницу на въезде в Ростов-на-Дону прошел рейд по выявлению нарушений в работе общественного транспорта. В результате было выявлено три административных нарушения, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты министерства транспорта Ростовской области, Госавтоинспекции и Ространснадзора изучали путевую документацию, оценивали техническое состояние автобусов, а также проверяли, проходили ли водители медосмотр перед выходом на маршрут.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили три административных правонарушения, допущенных водителями автобусов. Так, один из автобусов был переполнен. В еще одном зафиксировано нарушение правил применения ремня безопасности. В третьем случае нарушением стала установка в машине дополнительных предметов, ограничивающих обзор с места водителя.

Кристина Федичкина

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