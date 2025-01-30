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В двух аэропортах Татарстана досмотрели 845 тыс. пассажиров на признак заболеваний

По итогам 2024 года в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) провели досмотр около 5,2 тыс. самолетов и 845 тыс. пассажиров, прибывших из-за рубежа. Эти показатели на 4% и 9% больше, чем в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

В двух аэропортах Татарстана досмотрели 845 тыс. пассажиров на признак заболеваний

В двух аэропортах Татарстана досмотрели 845 тыс. пассажиров на признак заболеваний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В двух аэропортах Татарстана досмотрели 845 тыс. пассажиров на признак заболеваний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе контроля выявлено 20 лиц с признаками инфекционных болезней. В 2023 году число заболевших составило 35 пассажиров.

Уточняется, что в дни проведения «Игр Будущего», Игр БРИКС и саммита БРИКС в аэропорту «Казань» санитарно-карантинный контроль проходил в усиленном режиме. Перед международными мероприятиями досмотрено более 83 тыс. пассажиров, среди которых более 3,5 тыс. участников и гостей из 105 стран. Сообщается, что лиц с признаками инфекционных заболеваний не было выявлено.

Диана Соловьёва

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