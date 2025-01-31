Эта musica будет вечной

Ровно двадцать лет назад дирижер Теодор Курентзис основал в Новосибирске уникальный творческий коллектив — оркестр и хор musicAeterna. Этапы славного пути вспоминает Гюляра Садых-заде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Невзирая на меняющуюся международную конъюнктуру, музыканты Теодора Курентзиса тянутся к новым вершинам популярности

Фото: Александра Муравьева Невзирая на меняющуюся международную конъюнктуру, музыканты Теодора Курентзиса тянутся к новым вершинам популярности

Фото: Александра Муравьева

Строительство нового музыкального коллектива — сложная миссия, предполагающая годы кропотливого отбора музыкантов, тщательную работу над сыгранностью, сплочением оркестра в единое целое, поиски характерного, узнаваемого оркестрового звука. Дирижеров — «делателей оркестров» можно пересчитать по пальцам одной руки; это всегда прыжок в неизвестность и финансовую неопределенность, требующий расчетливости, терпения и некоторой доли визионерства. И даже при благоприятном стечении обстоятельств успех предприятия далеко не предопределен.

В России за последние десятилетия вспоминается два громких случая создания новых оркестров с нуля: это РНО, бывший оркестр Михаила Плетнева, и musicAeterna. Однако в основе их лежат принципиально разные концепции. Если Плетнев с самого начала представлял себе новый коллектив как большой симфонический оркестр «романтического» типа, то творческий коллектив musicAeterna изначально задумывался как барочный.

Теодор Курентзис в бытность свою главным дирижером Новосибирского оперного театра (2004–2011) создавал musicAeterna, явно ориентируясь на типичную для большинства европейских ансамблей старинной музыки двусоставную структуру: хор и оркестр. Но концепция musicAterna оказалась гораздо более гибкой и в репертуарном смысле всеядной. Фактически Курентзису удалось создать универсальный коллектив, свободно владеющий как практиками исторически информированного исполнительства (игра на репликах исторических инструментов, на жильных струнах со свободным натяжением, с настройкой, отличной от современной), так и классицистским и романтическим стилем и музыкой ХХ–ХХI веков. И к тому же равно органичный в симфоническом, оперном и ораториальном жанрах.

Переезд musicAeterna в Пермь после назначения Курентзиса художественным руководителем Пермского оперного театра (2011) открыл коллективу новые возможности: коллектив стал частью театра, существуя параллельно со «старым» пермским оперным оркестром. Именно в это время происходит «доращивание» musicAeterna до полноценного большого симфонического оркестра и хора, связанное с расширением репертуара, в котором появляются симфонии Малера, оперы Моцарта, Верди, Паскаля Дюсапена, Дмитрия Курляндского, хоровые сочинения Филиппа Эрсана. Оркестр работает с выдающимися оперными режиссерами — Питером Селларсом («Королева индейцев» Перселла), Робертом Уилсоном («Травиата»), Ромео Кастеллуччи («Жанна на костре» Онеггера). Начинаются активные гастроли по Европе, записи опер Моцарта на Sony Classical, коллектив приглашается к участию в крупнейших летних фестивалях (Зальцбург, фестиваль в Экс-эн-Провансе, Руртриеннале). В Зальцбурге musicAeterna дебютирует, исполняя Реквием Моцарта на сцене Скального манежа летом 2017 года; запись именно этого исполнения Реквиема теперь, в 2025-м, будут в честь юбилея показывать в кинотеатрах восьми городов страны.

Коллектив Теодора Курентзиса развивался стадиально, по мере передислокации коллектива из Новосибирска в Пермь, из Перми — в Санкт-Петербург и приспосабливания к новым условиям. Последний переезд дался нелегко и сопровождался активной общественной дискуссией. В чем только не обвиняли худрука: в меркантильности, в подрыве традиционных опор петербургской культуры, в «рейдерском захвате» Дома радио… Споры, склоки, неприятие и противодействие сопровождали коллектив чуть ли не с момента возникновения. Как правило, musicAterna встречает сначала отторжение, затем изумленно-смущенное узнавание и, наконец, восторженное приятие, порой переходящее в некритичное поклонение кумиру. Этот процесс развивался похоже и в Перми, и Петербурге, и в Зальцбурге. Гламуризация деятельности musicAeterna и его худрука так же неизбежна, как восход солнца.

Однако все не так просто — и не так тривиально: под гламурным лоском скрывается серьезная работа над смыслами. В новейший петербургский период, начавшийся с 2019 года, коллектив прирос новым хором musicAeterna Byzantina, специализирующимся на духовных песнопениях византийской традиции, танцевальной труппой musicAeterna Dance, вокальным ансамблем musicAeterna Vox, появилось перформативно-театральное направление, активно разворачиваются образовательные и выставочные проекты.

Содержание оркестров и хоров во всем мире стоит дорого, а в случае с musicAeterna мы имеем дело с частным коллективом, так что одним из важнейших направлений его деятельности стал фандрайзинг. С 2019 года он полностью зависит от финансовой поддержки крупных корпоративных спонсоров и пожертвований частных меценатов. Сейчас его генеральным партнером выступает банк ВТБ, который спонсирует не только концертную и гастрольную деятельность, но и разнообразные образовательные программы и проекты (в списке главных спонсоров также значатся крупнейшие российские компании — «Газпром», «Норникель», «Металлоинвест», «Росатом»). Увы, в нынешнем политическом контексте именно поддержка крупного государственного банка негативно повлияла на гастрольные планы коллектива. Оркестр потерял большую часть европейских гастролей, у хора в этом смысле положение несколько лучше, но тоже не идеально. Поэтому в последние годы оркестр чаще ездит на восток, нежели на запад. Месяц назад он совершил большой тур по городам Китая. Однако не вся Европа затворила двери перед musicAeterna: в честь юбилея в марте оркестр собирается на гастроли в Барселону и Мадрид. В программе — Вторая симфония Малера и Девятая симфония Брукнера.

Гюляра Садых-заде