На вокзале в Ростове сгорел списанный вагон

30 января в отстойнике железнодорожного вокзала на ул. Привокзальной сгорел списанный пассажирский вагон. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 13:40. На тушение были отправлены 18 человек и пять единиц техники. В 14:10 пожар был ликвидирован на площади 30 кв.м. Угрозы распространения огня на соседские вагоны нет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что минувшей ночью произошел пожар в частном доме на ул. Леваневского, в котором погибли 38-летняя ростовчанка и ее четырехлетний сын.

Ева Китаева