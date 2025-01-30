В Ростове мама с четырехлетним ребенком погибли в пожаре

В ночь с 29 на 30 января произошел пожар в частном доме на ул. Леваневского, в котором погибли 38-летняя ростовчанка с четырехлетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: прес-сслужба ГУ МЧС России по Ростовской области

Когда частный дом загорелся, мама с ребенком спали. Соседи увидели огонь и вызвали пожарных, однако спасти семью не удалось.

Сотрудники донского МЧС ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. К тушению привлекались 25 пожарных и восемь единиц техники.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ева Китаева