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Коммерсантъ FM
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Заложница Агам Бергер, освобожденная «Хамасом», находится в Израиле

Освобожденная палестинским движением «Хамас» израильская заложница Агам Бергер пересекла границу и находится на территории Израиля. Об этом днем в четверг сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Агам Бергер с родителями

Агам Бергер с родителями

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Агам Бергер с родителями

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

«Возвращающаяся из заложников военнослужащая ЦАХАЛа Агам Бергер пересекла израильскую границу вместе с силами ЦАХАЛа <...> и в настоящее время направляется в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединится со своими родителями»,— говорится в сообщении, размещенном на странице израильского военного ведомства в соцсети X.

По данным израильских спецслужб, Агам Бергер была похищена 7 октября 2023 и удерживалась в плену 482 дня.

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава.

Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. Как писало агентство Reuters, из них живы 25 человек.

Анастасия Домбицкая

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