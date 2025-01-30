СКР сообщил о передаче в суд дела британского наемника Андерсона

Уголовное дело против гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона передали во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщил Следственный комитет России (СКР). Британца обвиняют в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press Джеймс Скотт Рис Андерсон

Фото: кадр видео @sledcom_press

Следствие установило, что Андерсон участвовал в конфликте на Украине со стороны ВСУ. В середине ноября 2024 года он был в составе войск, которые вторглись на территорию Курской области. Там он совершал преступления против мирных жителей для устрашения населения, нанесения ущерба имуществу и нарушения работы органов власти.

В рамках предварительного расследования сотрудники СКР допросили свидетелей, провели судмедэкспертизы, а также осмотрели документы. В ведомстве подчеркнули, что собранные доказательства полностью подтверждают вину обвиняемого.

Джеймса Андерсона задержали в Курской области в конце ноября 2024 года. В том же месяце Ленинский районный суд Курска арестовал британца. 20 января СКР сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу. В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщали, что МИД оказывает поддержку семье военного.

Никита Черненко