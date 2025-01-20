СКР сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении теракта и наемничестве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По версии следствия, Джеймс Андерсон воевал на стороне ВСУ за материальное вознаграждение. В середине ноября 2024 года он незаконно пересек российскую границу в районе Курской области. СКР утверждает, что Джеймс Андерсон совершал преступные действия против мирного населения.

Джеймс Андерсон был задержан на территории Курской области в конце ноября 2024 года. В том же месяце Ленинский суд Курска по ходатайству следствия отправил его под арест. В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера говорили, что МИД оказывает поддержку семье военного.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. С того момента уголовные дела за незаконные пересечения госграницы РФ завели также на несколько иностранных журналистов.